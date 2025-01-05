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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

للمرة السابعة.. رئيسة حي المنتزة أول تتفقد فعاليات سوق اليوم الواحد بالإسكندرية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالإسكندرية
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تابعت المهندسة انجى فتحى رئيسة حى المنتزة أول بالإسكندرية، مع مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية توافر السلع الإستراتيجية بالمحافظة.

كما تفقدت فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد و للمرة السابعة و المقام بجوار مساكن البوسطة بنطاق حى العامرية اول  بتواجد حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وسعد حسانين رئيس الرقابة، والذى يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و الدواجن و السلع الأساسية مثل  الزيوت و الأرز  و المكرونات و السمن و السكر  الخضر و الفاكهة و العطارة و التمور و البهارات و الحلويات، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

كما تفقد جميع باكيات السوق و استعراض السلع الغذائية المعروضة و الأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل و بعد التخفيض و كذلك جودة السلع و التى تميزت بجودة عالية و أسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

يتميز السوق بوجود إدارة و أمن حراسات و نظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، وكما يوجد في السوق حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين و فحوصات قياس الضغط و السكر، وكذلك سيارات الخدمات الحكومية.

وذلك برعاية معالى الفريق محافظ الإسكندرية، افتتاح سوق اليوم الواحد، بنطاق حى العامرية أول، السوق السابع بالأسكندرية، وفى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

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