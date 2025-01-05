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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس الوزراء الباكستاني: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد

الرئيس الوزراء الباكستاني
الرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم /الأحد/ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وأضاف رئيس الوزراء - خلال ترؤسه اجتماعا لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعلق بهيئة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لاهور - أن الحكومة تتخذ جميع التدابير الممكنة لتوفير التسهيلات على نطاق صغير وكبير للشركات، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود شاملة لجعل صناعات باكستان جزءا من سلسلة الإمداد العالمية.
وأكد شهباز - بحسب موقع بيزنيس إنسايدر باكستان - أن المركز وجميع المقاطعات يجب أن يعملوا معا من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي الباكستاني قد أصدر توجيهات للبنوك لجعل نماذج القروض أسهل وأبسط لتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

باكستان الشركات الصغيرة