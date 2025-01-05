خلاف طفلين يتسبب بمعركة بقرية الشبول فى الدقهلية

شهدت قرية الشبول التابعة لمركز المنزل فى محافظة الدقهلية، معركة بين شخصين استخدم فيها الاسلحة النارية الخرطوش، وذلك بسبب مشاجرة بين طفلين مما ادى الى اصابة شخص بطلق ناري فى البطن ونقله الى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج وضبط الأسلحة المستخدمة .

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بقرية الشبول "دائرة المركز".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة كلا من :"طرف أول" السيد.ح.م.ع"، 44 عاما، صياد،ومصاب برش خرطوش بالبطن والفخذ الأيمن وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، و"طرف ثان"، محمد .م.م.إ"،16 عاما، عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة، ويقيمون بقرية الشبول "دائرة المركز.

بالفحص تبين ان سبب المشاجرة بينهم حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الجيرة تتمثل فى قيام نجل المصاب الأول بالتعدي بالضرب على شقيق المصاب الثاني قام خلالها كلا منهما بإطلاق عيار ناري صوب الأخر من السلاح بحوزتهم مما تسبب فى اصابة الاول.

جرى ضبط المتهمين وبحيازتهما الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.