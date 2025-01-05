صلاح محسن يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للمصري أمام الزمالك في الكزنفدرالية

يدخل علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، مباراة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بتشكيل قوي رغم الغيابات حيث يعاني الفريق من غياب ثلاثة من لاعبيه وهم ميدو جابر وباهر المحمدي وعبدالرحيم دغموم.

ويأتي التشكيل المتوقع للمصري امام الزمالك كالآتي:

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي وخالد صبحي ومحمد هاشم وكريم العراقي.

خط الوسط: محمد مخلوف ومحمود حماده وخالد الغندور.

خط الهجوم: محمد الشامي وصلاح محسن وأحمد القرموطي.

ويواجه اليوم الأحد الفريق المصري نظيره فريق يواجه اليوم الأحد الفريق المصري نظيره فريق الزمالك علي إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية، في تمام الساعة السادسة مساءً ،وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.

ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري "حمزة بوزيت"، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي"، فيما يقوم الجزائري "يوسف قاموح" بمهام الحكم الرابع.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.