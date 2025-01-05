محافظ بني سويف يطمئن على أداء امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع بصفوف النقل

زار الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة تعليم شرق ، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وذلك ضمن برنامج يتضمن تكيثف المرور الميداني لمتابعة مستوى وجودة الخدمات المُقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي .

“غنيم” يتابع سير العملية التعليمية ويطمئن على أداء امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع ببعض الصفوف ببني سويف

واطمأن المحافظ على انتظام وسير الدراسة بالمدرسة وتواجد المدرسين والإداريين والعمال،متفقدا بعض الفصول وتابع جانبا من شرح المعلمين في بعض المواد ، علاوة على تفقد بعض الأنشطة بقاعات وفصول رياض الأطفال.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال امتحان المواد غير المُضافة للمجموع، حيث أدي اليوم تلاميذ بعض صفوف مرحلة الابتدائي الامتحان في مادة التر بية الدينية " إسلامي ومسيحي " ،مقدما التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والتلاميذ من الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد 2025

تجول المحافظ داخل المدرسة التي تتكون من 3 مباني، بإجمالي 42 فصلاً تستوعب أكثر من 1900 طالبا وطالبة،موزعةبواقع 3 قاعات رياض أطفال تستوعب 108 طفلاً وطفلة ، و26 فصلا للمرحلة الابتدائية تستوعب 1214 تلميذا وتلميذة ، و13 فصلا لطلاب المرحلة الإعدادية تستوعب 583 طالبا وطالبة،موجها باستمرار متابعة نسب ومعدلات حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة والاستعداد الجيد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي تبدأ الأسبوع المقبل.

من جهتها أضافت وكيل التعليم أن مدرسة التل للتعليم الأساسي ،تعد إحدى المدارس الأربع التي تم ترشيحها لتطبيق النموذج الياباني "بجانب مدارس:الرياض، كمال قرني للتعليم الأساسي بناصر، طوه بنات /ببا " والذي يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني " التوكاتسو" التي تعتمد على إكساب الطلاب مهارات حياتية جديدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لمجتمعهم، وتشمل أنشطة مثل الريادة اليومية، المناقشات التوجيهية، مجلس طلاب الفصل، التنظيف، والفعاليات المدرسية.

رافق المحافظ خلال الزيارة:الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربيةوالتعليم،علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي بالمديرية ، ومسؤولو الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة