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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

45805 حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أوردت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 45 ألفا و805 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر 2023.


وذكرت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109 آلاف و64 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 208 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة وكالة الأنباء الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر