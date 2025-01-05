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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

20 نصا ضمن القائمة الطويلة لمسابقة حسن عطية للتأليف المسرحي

مسابقة حسن عطية للتأليف
مسابقة حسن عطية للتأليف المسرحي
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أعلنت ادارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، اختيار 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة للنصوص الفائزة فى مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي فى دورتها التاسعة.

قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من مصر وجميع الدول العربية خاصة بعد إلغاء شرط السن  والتي تقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان برعاية وزارة الثقافة.

وتابع: أن لجنة تحكيم النصوص اختارت 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة وهى: "قمرية" و"ليه نظلم شفيقة" و"القنال" و"مسك ام عطر" و"حلم الجعان" و"المشاهرة" و"ليل بنات" و"الولي" و"أنا" و"ليلة في الوادي" و"المعلوم" و"ليلة الحنة" من مصر، "النهيج" من البحرين، "خلف الأحمر" من فلسطين، "المدرهة" من اليمن، "إنس وجان إخوان" من تونس، "رحلة مؤجلة" من العراق، "النمرود" المغرب، "مغاييب طوى" سلطنة عمان، "الحمَار  سبب سعدنا" من الجزائر.

وأضاف عبدالحميد، أن ادارة المهرجان ستعلن قريبا عن النتيجة النهائية من المسابقة .

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب هيثم الهواري القائمة الطويلة للنصوص الفائزة فى مسابقة د حسن عطية للتأليف المسرحي حسن عطية للتأليف المسرحي دورتها التاسعة