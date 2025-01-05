محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتشجير مدخل الباجور البحري

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمركز ومدينة الباجور للوقوف علي حجم الأعمال ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

إستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور البحري ، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وجاري أعمال التشجير ( لاند إسكيب ) والإنارة بطول 1,50 كم ، فضلاً عن إنشاء 37 حوض لبناتات الزينة وذلك ضمن خطة تطوير الجزيرة الوسطي ، وخلال تفقده قدم الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته في رفع كفاءة وتطوير المنطقة ، وفي استجابة فورية لمطلب أهالي سكة الزاوية وكوبري العطار ، وجه المحافظ باتصال هاتفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة والنزول الميداني لفحص شكاوي الأهالي وبحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المنطقة بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير نزلة منوف من كوبري الباجور ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، بنسبة إنجاز 95 % ، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتكسير البلاطات القديمة وصب البلاطات الخرسانية الجديدة والأرصفة ، كما تم توريد طبقة الأساس وجاري فردها ودكها تمهيداً لأعمال الرصف ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال أسبوع القادم ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وتحقيق السيولة المرورية خلال أعمال الرصف ، بالإضافة الي ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارع المسرب ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي لمركز ومدينة الباجور ، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال ( الرصف ، تركيب بلاط الإنترلوك ) لـ 16 شارع فرعي بإجمالي أطوال 2 كم تقريباً وبنسبة تنفيذ 75 %، وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 لمركز الباجور بلغت 38 مليون و 300 ألف جنيه ، موضحة أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ أعمال قطع الفرمة بـ 9 شوارع بمتفرعات مربع سكني شارع المقابر ( رصف ، إنترلوك) بإجمالي أطوال 1,50 كم تقريباً ، وكذا 4 شوارع فرعية بمربع سكني خلف المدرسة الإبراهيمية ، خلف المرور ، وأكد محافظ المنوفية على متابعته الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بافتتاح محطة رفع مشيرف وتفقد توسعة مدرسة الشهيد أحمد ياسين بميت البيضا بالباجور ، وكذا عدد من المشروعات الخدمية بمدينة سرس الليان .

IMG-20250105-WA0031

IMG-20250105-WA0028

IMG-20250105-WA0027

IMG-20250105-WA0030

IMG-20250105-WA0029

IMG-20250105-WA0023

IMG-20250105-WA0022

IMG-20250105-WA0025