الدقهلية تحتل المركز الرابع في دعم "مشروعك" بـ 2 مليار و 936 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظة الدقهلية، اليوم، حصول المحافظة على المركز الرابع بين المحافظات على مستوى الجمهورية وفقا لتقرر وزارة التنمية المحلية فى دعم المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بمنح 2 مليار و 936 مليون جنيه لأكثر من 22 ألف مشروع لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق وتتيح منافسة نزيهة بين المشروعات لإنتاج أفضل المنتجات والسلع.

وأكد محافظ الدقهلية أن المشروع يعد نافذة كبرى يستطيع الشباب الأطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات يتم اختيارها بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف "مرزوق " أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى الجمهورية في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة، ويؤكد على حسن تعامل أصحاب المشروعات مع الأموال الممنوحة لهم من خلال مشروعك.

ومن جهته قال المحاسب عماد أبو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 ألف و234 مشروعا، وفرت 112 ألف و608 فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى ديسمبر الماضي، واحتلت مراكز، المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس،وأجا، أفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل على مستوى المحافظة.