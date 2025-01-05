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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعداد أمني مكثف لتأمين مباراة الزمالك والمصري

استعدادات امنية لتامين
استعدادات امنية لتامين مباراة الزمالك والمصري الليلة
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انهى رجال الامن استعدادهم لتامين مباراة الزمالك و المصري البورسعيدى فى الكونفدرالية باستاد برج العرب. 
وشكلت الاطقم الامنية للمجموعة الافريقية فرقا امنية لتامين الابواب الرئيسية للاستاد ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي. 
الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1. فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.
وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

الزمالك والمصري الكونفدرالية باستاد برج العرب