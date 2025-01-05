ضعف المياه بعدد من قرى الفيوم بسبب أعمال السدة الشتوية

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه بسبب السده الشتوية وأعمال الرى ببحرى الواطي وبحر سنورس الشرقي بمركز سنورس المتعلقة بالتطهير مما يؤثر علي سير العمل وانتظامه بمحطات مياه الشرب النقالي بمحطات مياه سنورس 1و2 ومحطه مياه بني عتمان وارتفاع نسب العكاره نتيجه أعمال التطهير وحفاظا علي الصحه العامة للمواطنين بقرى ابهيت الحجر التابعه لقريه ترسا ونطاق الوحدة المحليه بقريه بني عتمان يتم وقف المحطات عن العمل لحين التأكد من انخفاض نسب العكاره ويتم أعاده تشغيلها مره أخرى.

واضاف النجار أنه يتم عمل الموازنات اللازمة للشبكات لوصول المياه ليلا للمناطق المتأثرة خلال فتره السده الشتوية والتي من المقرر لها أن تستمر لمده 21 يوما متواصله بدءا من 5 يناير حتي 26 يناير 2025 كما تقوم الشركه بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المجانيه لتغطيه احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي او مكتب رئيس الشركه بجانب أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لهذه المناطق من قبل فريق العمل داخل الشركه.

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