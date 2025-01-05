موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة

يواجه اليوم الأحد الفريق المصري نظيره الزمالك على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.

طاقم التحكيم لمباراة الزمالك والمصري

يدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري "حمزة بوزيت"، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي"، فيما يقوم الجزائري "يوسف قاموح" بمهام الحكم الرابع.

غيابات الفريق المصري في مواجهة الزمالك

ويواجه المصري ، فريق الزمالك بعدة غيابات ليفتقد جهود أهم لاعبيه وهم ميدو جابر وكان قد تعرض لإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية.

كما يغيب عن المباراة اللاعب ة باهر المحمدي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، واخيرا عبد الرحيم دعموك بسبب تعرضه للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك الأخيرة.

غيابات فريق الزمالك أمام المصري

في الزمالك، يغيب عن المباراة عدد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات، منهم المغربي محمود بنتايج، ناصر ماهر، أحمد حمدي، محمد السيد، مصطفى الزناري، بالإضافة إلى إصابة نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو الذي يعاني من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة، رغم انه يريد المشاركة حسب تصريحات مدربه.

ارقام ونقاط الزمالك والمصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف.

بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.