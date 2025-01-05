بعد الكشف عن ضعف دفاعاتها الجوية.. هل تستطيع بريطانيا مواجهة التهديدات المتزايدة؟

تواجه بريطانيا تهديدات متزايدة على صعيد الأمن القومي، في ظل تقارير جديدة كشفت عن ضعف محتمل في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لديها. وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الثغرات الحالية قد تجعل البلاد عرضة للهجمات بالصواريخ الباليستية، مما يثير القلق بشأن قدرة الدولة على التصدي لهذه التهديدات المتزايدة.

ويشير التقرير إلى أن الخبراء في وزارة الدفاع البريطانية أكدوا أن التحديات التقنية والمالية تعيق تطوير أنظمة دفاعية متقدمة، مما يجعل المدن الكبرى والمواقع العسكرية أكثر عرضة للخطر. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات العالمية، خاصة مع التهديدات المتطورة القادمة من روسيا، الصين، وإيران، والتي تستثمر بكثافة في تقنيات الصواريخ بعيدة المدى.

ودعت مصادر دفاعية بريطانية إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لتحديث البنية التحتية الدفاعية. وشددت على أن هذه الاستثمارات يجب أن تشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة، قادرة على التعامل مع الهجمات المحتملة وحماية الأهداف الحيوية مثل البنية التحتية الحساسة والقواعد العسكرية.

وعلى الصعيد الدولي، يعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مراجعة استراتيجياته الدفاعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز التعاون التقني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الحلفاء. وقد أشار الحلف إلى أهمية رفع مستوى التنسيق مع المملكة المتحدة لتحديد أولوياتها الدفاعية في مواجهة هذه التحديات.

ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في أنظمة الدفاع الحديثة ليس مجرد إجراء أمني بل هو ضرورة استراتيجية لضمان السلامة الوطنية في مواجهة عالم مليء بالتحديات المتغيرة. ومع استمرار تطور تهديدات الصواريخ الباليستية، يبقى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في المملكة المتحدة أولوية لا يمكن تجاهلها.