المشدد 7 سنوات لشخصين في حيازة الحشيش المخدر بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات ل عاطلين متهمين بحيازة 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش في الوايلي .

وأثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت3 كيلوا جرام وإيجابية العينة المضبوطة بحيازة المتهمين .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، بمديرية أمن القاهرة حيازة شخصين مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام بقصد الاتجار.

