أيرلندا تتعاقد مع "إيرباص" على شراء 4 مروحيات عسكرية طراز "إتش 145 إم"

وقعت أيرلندا على شراء أربع مروحيات من شركة "إيرباص هليكوبتر" من طراز "إتش 145 إم" المروحية الخفيفة متوسطة الحجم بقيمة 91.7 مليون يورو (بما يعادل 94.4 مليون دولار أمريكي).

ونقلت مجلة "جينز" العسكرية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، مايكل مارتين، قوله"إن الصفقة سيتم بمقتضاها تزويد الطائرات المروحية الجديدة بتجهيزات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع (آي إس آر)، وللقيام بمهام هجومية خفيفة.

وأشار إلى أنها سوف تستخدم من قبل سلاح البحرية البولندي، وفوج دوريات الجيش (القوات الخاصة)، وقوات الدعم البوليسي.

وأضاف مارتين أن هذه المروحيات لن تعزز فحسب قدرة برامج القوات المسلحة الأيرلندية على تدريب الطيارين، لكنها ستقوي من قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لسلاح الجو، مضيفًا أن المروحيات الأربع ستحل محل طائرتين مروحيتين من طراز "إي سي 135" في الجيش الأيرلندي منذ 2003، واللتين بلغتا نهاية العمر الافتراضي للاستخدام المثالي.

أشارت المجلة إلى أن طراز "إتش 145 إم" مهيأ للتجهيز بمنظومة تسليح "إتش فورس" التابعة لـ"إيرباص"، وعلى الرغم من عدم ذكر تلك الخاصية في إعلان وزارة الدفاع الأيرلندية، لكن يرجح أن تتضمن ذلك تلبيةً لاحتياجات وزارة الدفاع بهدف القيام بمهام قتالية خفيفة.

وأكدت وزارة الدفاع الأيرلندية أن مواعيد تسليم الطيارات المروحية ستبدأ اعتبارا من الربع الأول من عام 2027، وحتى ذلك التاريخ، تعتزم الوزارة تقوية أداء المروحيات التي تملكها من طراز "ليوناردو إيه دبليو139"، ويستخدمها سلاح الجو الأيرلندي.

