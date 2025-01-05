مصدر مصري مسئول ينفي مزاعم إعلامية إسرائيلية بشأن تدخل عسكري في اليمن

نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن.

وأكد أنه مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة، وفق ما أوردته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

على صعيد متصل.. ذكرت وسائل إعلام يمنية في وقت مبكر من صباح اليوم أن التحالف الأمريكي-البريطاني شن سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة صعدة شمال غربي اليمن.

وأفادت إعلام يمني بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية نفذت ما لا يقل عن ثلاث غارات على مدينة صعدة.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في منطقة "تليمي العازار" قرب الخضيرة فجر الأحد، مؤكدًا اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وفي يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ آخر في منطقة موديعين، مما أدى إلى إصابة عشرات الإسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار. وفي اليوم نفسه، أكدت جماعة "أنصار الله" تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة يافا.

وشدد الحوثيون على استمرار عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل، استجابة لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية، مؤكدين أن هذه العمليات ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها.

في الوقت نفسه، يواصل تحالف "حارس الازدهار"، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة رئيسية من بريطانيا، تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين. كما شاركت إسرائيل في قصف مواقع عدة في اليمن.