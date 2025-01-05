رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تهانيه الخالصة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الدكتور قنديل، باسمه وباسم أسرة جامعة حلوان، عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية لقداسة البابا، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة إلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، مؤكداً أن الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه تمثل صمام الأمان والاستقرار للوطن في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شملت التهنئة أيضاً جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين المسيحيين بجامعة حلوان، متمنياً لهم عيداً سعيداً مليئاً بالفرح والسلام.