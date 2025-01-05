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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب بكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مع  تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة مع سقوط أمطار غزيرة رعدية. 

وشدد محافظ مطروح على تواجد رؤساء المدن والمراكز ميدانياً لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية  والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتسيير حركة المرور والمواطنين. 

وأكد محافظ مطروح على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكزو مركز سيطرة الشبكة الوطنية  لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة التعامل مع   شكاوى وبلاغات  المواطنين، مشيرا بأن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من  الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس الغير مستقر وعودة الأمور لطبيعتها. 

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