لطفي لبيب يروي معاناته الصحية ويكشف حقيقة اعتزاله الفن نهائيًا| شاهد

تصدر اسم الفنان لطفي لبيب محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابته بالمرض، وتوضيحه لحقيقة اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وخلال لقاءه مع الإعلامي نزار الفارس عقب تكريمه في بغداد، كشف “لبيب”عن حالته الصحية، لافتاً الى أن صوته متعب لأنه أصيب بورم في الحنجرة، مشيراً الى أن الورم يحتاج إلى إزالة فورية.

وقال لبيب: "مينفعش يكون الممثل صوته ضايع لازم وقتها يقعد فى البيت والأفضل أن يبتعد عن الأضواء والفن"، متابعاً: "أنا مش صغير في السن أنا داخل على التمانين ..يعني الحمد لله شفت كتير، شفت الوطن العربي ده عبر 80 سنة".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

ولطفي لبيب هو فنان مصري معروف، بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات، وحقق شهرة واسعة بفضل أدواره المتنوعة التي أداها ببراعة، وعلى الرغم من كونه قد بدأ مشواره الفني في وقت متأخر نسبياً، إلا أنه نجح في ترك بصمة واضحة في مختلف المجالات الفنية.

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