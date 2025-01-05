قصور الثقافة تصدر رواية "ضربة حظ" لإسلام عشري

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "ضربة حظ" للكاتب إسلام عشري، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "إبداعات".

تتألف الرواية من سبعة فصول، وتصنف كرواية قصيرة أو "نوفيلا"، وتدور أحداثها في ضواحي مصر القديمة، وسط أجواء الأحياء الشعبية حيث البيوت، الأسواق، الحوانيت، والأزقة.

ويستعرض خلالها الكاتب الكثير من المفارقات التي تحدث مع البطل "سانكا".. رجل من أصول هندية، استقر في مصر، ولقب بـ "سنقر" وعمل كبائع للخضروات في السوق.

وتتناول الرواية العديد من المفارقات التي يعيشها البطل كمشاركته في مبارزات الديوك التي جلبت له الشهرة، ثم انتقاله للعمل بأحد الفنادق الشهيرة ليلتقي بشخصيات عدة تؤثر في مسار حياته،

لينتقل لاحقا للعمل في فندق آخر حيث يلتقي البحار الفرنسي "بيير لوتي" ليستمع منه إلى سلسلة من الحكايات المشوقة، منها قصة "حبة الفاصوليا"، و"الأوزة التي تبيض ذهبا"، وحكايات الأفيال، والقصة المؤثرة "أزيادي" عن الفتاة التركية، وكذلك رحلاته إلى الشرق التي كانت مليئة بالمغامرات، إلى أن يفترقا بعد أن تنتهي رحلته بمصر.

وجاء غلاف الرواية يحمل السطور التالية: "وفي الوقت الذي ارتفع فيه صوت القتال داخل الكوخ كان الإنسان ينطلق وفي يده عود من العشب الجاف يشتعل نارا، وقربه من جوانب الكوخ الكبير، بينما النيران تسري بسرعة في الخشب المختلط بالقش، كان الإنسان يسرع من جديد إلى كل أكواخ الغابة، يشعل النار، ويشهد بقية الحيوانات التي احتلتها وهي تهرع إلى أعماق الغاب والنيران تلتهمها".

وللكاتب إسلام عشري عدة مؤلفات منها خمس مجموعات قصصية، وثلاث روايات، وثلاث تراجم، بالإضافة إلى ديوان بعنوان "حزن موسمي"، ومجموعة قصصية جديدة بعنوان "صديقي: هل أنت من هناك؟".

"إبداعات" سلسلة تعني بنشر إبداعات الكتّاب الشباب، وهي إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإدارة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، مدير التحرير الشاعر سعيد شحاتة، سكرتير التحرير هبة أحمد، وتصميم الغلاف لريهام خيري.