تعرف على غيابات المصري في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

يواجه الفريق المصري نظيره فريق الزمالك اليوم الأحد، علي إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كاس الكونفدرالية.

غيابات الفريق المصري

ويواجه المصري ، فريق الزمالك بعدة غيابات ليفتقد جهود أهم لاعبيه وهم ميدو جابر وكان قد تعرض لإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية.

كما يغيب عن المباراة اللاعب باهر المحمدي مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، واخيرا عبد الرحيم دعموك بسبب تعرضه للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك الأخيرة.

أرقام ونقاط المصري والزمالك في الكونفدرالية

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف.

بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.