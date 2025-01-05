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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب صباح اليوم الأحد، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حيث أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح ، متمنياً أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة .

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم والوقوف جنباً إلي جنب لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والاخوة بين أبناء وطننا الغالي.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية