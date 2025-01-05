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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالإسماعيلية وضبط مرتكبا الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى أمام مسجد الدوحة بالإسماعيلية. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة المشار إليها (شخصين - لهما معلومات جنائية) وذلك أثناء محاولتهما إرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب بالمنطقة محل الشكوى، وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى)، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سرقة أغطية بالوعات الصرف بالاسماعيليه وزارة الداخلية فيديو