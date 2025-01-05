ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالإسماعيلية وضبط مرتكبا الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى أمام مسجد الدوحة بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة المشار إليها (شخصين - لهما معلومات جنائية) وذلك أثناء محاولتهما إرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب بالمنطقة محل الشكوى، وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى)، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.