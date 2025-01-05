رئيس جامعة قناة السويس يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية:

"قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسرني أن أبعث إلى قداستكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده عليكم وعلى الكنيسة القبطية وجميع أقباط مصر بالخير والبركات.

إن هذه المناسبة المباركة تأتي لتعكس روح التآخي والتعاون بين جميع أبناء مصر، مسلمين وأقباط، وتجسد قيم الوحدة الوطنية التي تُعد من أسس قوتنا وتماسكنا. إن مصر كانت وستظل أرض المحبة والسلام، تجمعنا جميعًا تحت راية واحدة من أجل مستقبل أفضل للوطن الغالي".

كما تقدم الدكتور ناصر مندور بأطيب التهاني للأخوة الأقباط من منتسبي جامعة قناة السويس، من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير والبركة، وأن يحفظ مصر وشعبها الكريم من كل سوء.

واختتم رئيس الجامعة البرقية قائلاً:

"مع بداية العام الجديد، أتمنى لجميع الأخوة الأقباط عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق، ولجامعة قناة السويس وكل أبنائها دوام التقدم والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".