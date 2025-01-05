فيروس HMPV يثير المخاوف في الصين.. هل نحن أمام وباء عالمي جديد؟

أثار ظهور فيروس HMPV، أو الفيروس الرئوي البشري، في دول شرق آسيا القلق بسبب انتشاره السريع وأعراضه التي تشبه نزلات البرد والإنفلونزا، ما دفع العديد من الخبراء إلى رفع درجة الاستعداد في مواجهة هذا الفيروس.

ويشبه هذا الفيروس في أعراضه فيروس كورونا، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث أزمة صحية جديدة أو حتى إغلاق شامل لمواجهة انتشاره.

ويُعتقد أن فيروس HMPV قد يكون موجودًا بين البشر منذ عدة عقود، حيث تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 من قبل باحثين هولنديين. ينتمي الفيروس إلى عائلة Pneumoviridae، التي تشمل أيضًا الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، ويؤدي إلى التهابات تنفسية حادة.

انتشار الفيروس في الصين

بدأ فيروس HMPV في الانتشار بسرعة عبر المقاطعات الصينية، مما أسفر عن تكدس الآلاف من المرضى في المستشفيات في انتظار أسطوانات الأكسجين وأسرة العناية المركزة. ويشير الأطباء إلى أن الفيروس يمكن أن يتسبب في أعراض مشابهة للأنفلونزا، حيث يشمل السعال، الحمى، وضيق التنفس، ويشكل تهديدًا أكبر للأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

إجراءات الحكومة والتوعية

في الوقت نفسه، دعا المسؤولون، مثل الدكتور أتول جويل من المديرية العامة للخدمات الصحية (DGHS)، إلى عدم الذعر، مشيرين إلى أن فيروس HMPV يعد مشابهًا لأي فيروس تنفسي آخر يسبب نزلات البرد. وقد أضاف أن أعراض الفيروس تكون في الغالب خفيفة، إلا أنه يجب أن يأخذ المرضى من الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والصغار، الحذر.

حالة الاستعداد الصحية العالمية

من جهته، صنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فيروس HMPV باعتباره فيروسًا تنفسيًا يتسبب في التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. ورغم أن الفيروس يؤثر على جميع الفئات العمرية، إلا أن الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة هم الأكثر عرضة للمضاعفات. وعلى الرغم من القلق المتزايد، أكد مركز السيطرة على الأمراض أنه لا يوجد حاليًا لقاح أو علاج مضاد لهذا الفيروس، مع التركيز على توفير رعاية داعمة لتخفيف الأعراض.

تستمر السلطات الصحية في متابعة الوضع عن كثب، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن فيروس HMPV لا يشكل تهديدًا مشابهًا لما شهده العالم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن الانتشار السريع لأعراضه قد يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، خصوصًا في دول شرق آسيا.