جيش الاحتلال ينسف منازل شمال غربي مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسعة لعدد من المنازل في حي الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.



كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

في سياق متصل، وثقت القدس استشهاد 82 مواطنًا وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية العام الماضي.

وأشارت الإحصائيات الصادرة اليوم الأحد، عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة إلى تسجيل 2060 حالة اعتقال من محافظة القدس، إلى جانب إصدار سلطات الاحتلال 479 حكمًا بالسجن الفعلي على معتقلين، و116 قرارًا بالحبس المنزلي، و11 قرارًا بمنع السفر، بالإضافة إلى 127 قرارًا بالإبعاد عن مدينة القدس.

كما وثقت المحافظة اقتحام 69,017 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى تنفيذ 439 عملية هدم وتجريف طالت منازل ومنشآت مختلفة.