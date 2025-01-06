ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بحيازة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في القاهرة

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية بلغت 4 ملايين قطعة 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية .

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط  14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة ( 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع ) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

أجهزة الأمن الألعاب النارية قطعة العاب نارية امن القاهرة النيابة العامة الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ألعاب نارية مختلفة أمرت النيابة العامة