حبس المتهمين بحيازة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية بلغت 4 ملايين قطعة 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية .

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة ( 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع ) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

