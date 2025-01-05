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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دراجات نارية كهربائية صديقة للبيئة بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن وصول عدد (16) دراجة نارية كهربائية صديقه للبيئة وذلك في اطار سعى جامعة جنوب الوادي لتحسين الأداء البيئي وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة للتحول الى نموذج الجامعة الخضراء المستدامة، لاستخدامها للانتقالات داخل جامعة جنوب الوادي وبين المستشفيات الجامعية للحد من التلوث البيئي.
وأشار "عكاوي " الى أن ذلك يأتي في اطار خطة بناء قدرات وتطوير منظومة الأمن الجامعي ، وفى اطار سعى جامعة جنوب الوادي الى استيفاء المعايير البيئية في مختلف الممارسات حيث تحتل الجامعة موقعا متميزا بين الجامعات في التصنيفات الخاصة بالاستدامة، و تتميز الدراجات النارية الكهربائية بأنها وسيلة نقل صديقة للبيئة حيث لا تنتج تلوثًا بالغازات وانبعاثات الكربون و تساعد على تقليل تلوث الهواء والضوضاء،  كما أن تكلفة تشغيلها منخفضة.

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