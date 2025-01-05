بخار الماء ينهي حياة مسن داخل شقة سكنية في إمبابة

لقي مسن مصرعه إثر تعرضه للاختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بشارع القدس في إمبابة بمحافظة الجيزة.

حلة مياه ساخنة تنهي حياة مسن إمبابة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوفاة مسن داخل شقة سكنية بشارع القدس في إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تعرض مسن يقيم بمفرده لحالة إختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام عقب قيامه بتسخين المياه داخل حلة وإغلاقها مما تسبب في انتشار بخار الماء ولقي مصرعه إثر ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.