جامعة قناة السويس تكرم منتخبها واللجنة الرياضية للتأهل لبطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي

كرم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللجنة الرياضية ومنتخب الجامعة بعد فوزهم ببطولة محافظة الإسماعيلية وتأهلهم المستحق لبطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

شهد التكريم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر مراسم التكريم الدكتور أحمد ربيع، رئيس اللجنة الرياضية، أحمد كمال، سكرتير عام اللجنة، محمد عيد، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أحمد سويلم، مروة عدلي، والكابتن محمد حسن، المدير الفني للفريق.

وضم المنتخب عدد من اللاعبين المتميزين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وهم: حسام حسني، أحمد السيد، أحمد كمال، محمد عيد، أحمد عادل، ومحمد مصطفى.

وأعرب الدكتور ناصر مندور خلال كلمته عن فخره بمنتخب الجامعة واللجنة الرياضية على هذا الإنجاز المتميز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من تنمية شخصية الطالب وتعزيز قيم الالتزام والعمل الجماعي. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة والمدربين.

اختتم التكريم بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة واللاعبين، في أجواء احتفالية تعكس اعتزاز جامعة قناة السويس بإنجازاتها الرياضية ودورها الريادي في دعم طلابها.