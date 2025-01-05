جامعه جنوب الوادي تصدر التقرير السنوي لإنجازات الجامعة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدور التقرير السنوى لإنجازات الجامعة للعام 2023 / 2024

حيث اشار رئيس الجامعة بان التقرير السنوي يتناول انجازات الجامعة في مجالات التحول الرقمي حيث تم تطوير منصة تعليمية جديدة استفاد منها اكثر من 10 الاف طالب .

وفى مجال البنية التحتية شهدت الجامعة تطويرا كبيرا في بنيتها التحتية حيث تم انشاء مباني جديدة وتحديث المرافق القائمة وفى مجال البحث العلمي تم نشر العديد من الابحاث العلمية في دوريات عالمية مرموقة مما عزز مكانة الجامعة على الصعيد الدولى وساهم في حل المشكلات المجتمعية وفى مجال الشراكات المجتمعية عززت الجامعة شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الصناعى وفى مجال التنمية المستدامة اهتمت الجامعة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في جميع انشطتها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والبحث في مجال الطاقة المتجددة كما سعت الجامعة الى تعزيز البحث العلمي التطبيقي من خلال توجيه البحث العلمي نحو حل المشكلات المجتمعية والاقتصادية وتطوير البرامج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث وجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي.



وتوجه رئيس الجامعة بالشكر الى جميع من ساهم في تحقيق هذه الانجازات بداية من اعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى وصولا الى الطلاب والطالبات وتوجه بالشكر ايضا الى فريق عمل اعداد هذا التقرير والذى يضم الدكتور عادل محمد احمد مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة جنوب الوادى الاهلية واحمد وحيد طه مدير رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادى الاهلية وبدوى محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.