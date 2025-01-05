محافظ القليوبية: إزالة 300 طن مخلفات وردش مباني في شبين القناطر

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي أقيمت لرفع مخلفات هدم وبناء بملكية خاصة بشبين القناطر، شملت إزالة 300 طن تراكمات ومخلفات هدم بناء ورتش والأتربة.

يأتي ذلك استجابة لشكوى أهالي منطقة كوبري السجل المدني بجوار ترعة الشرقاوية الطريق الموازي لوحدة الإطفاء بمدينة شبين القناطر الطريق الترابي.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة سلوى أبوالعنين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بعمل حمله مكبرة بمدينة شبين القناطر و مسئولي ومعدات الحملة الميكانيكية وإدارة الكهرباء والإشغالات والنظافة وشرطة المرافق ومركز شرطة شبين القناطر.

وجرى رفع الأتربة ومخلفات رتش وهدم بناء متواجدة على أرض أملاك خاصة، وجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتابع محافظ القليوبية إنارة الطريق محل الشكوى حيث لا يوجد أعمدة منذ سنوات عديدة نظرا لوجود طرق شوارع رسمية بديلة عن هذا الطريق المستحدث منذ سنوات وبناءا عليه جرى مراجعة مهندسة التنظيم بشبين القناطر لمراجعة المخطط التفصيلي لتحديد الشارع على المخطط على الطبيعة.

وعلى الفور جرى تركيب أعمدة الإنارة استجابة لمطالب المواطنين بالمنطقة وجرى زرع أعمدة الإنارة للمنطقة محل الشكوى ، وقد تم تكليف مدير إدارة الطب البيطري بشبين القناطر بعمل حملة مكبرة على الكلاب الضاله بهذه المنطقة.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدؤوبة لأعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة، مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة القليوبية المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسعى المحافظة من خلال توفير معدات حديثة وفعالة إلى رفع كفاءة عمليات النظافة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع والمناطق، مما يُساهم في خلق بيئة صحية وحضارية آمنة لجميع المواطنين.