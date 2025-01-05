بين الإيمان والموضة.. كيف أعدن النساء الإيرانيات المحافظات صياغة قواعد الحجاب؟

مع تزايد الطلب على خيارات أكثر أناقة، تسعى النساء الإيرانيات المحافظات إلى دمج الحجاب مع الأزياء العصرية، في مشهد يعكس تحولات اجتماعية وثقافية متنامية داخل الجمهورية الإسلامية.

وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، نورا، وهي امرأة إيرانية في الثلاثين من عمرها نشأت في أسرة متدينة، كانت ترتدي الشادور الأسود منذ صغرها. لكنها الآن تتبنى أسلوبًا مختلفًا يمزج بين الإيمان والموضة.

في إحدى فعاليات الأزياء التي أُقيمت في شمال طهران، ارتدت نورا قميصًا أبيض بأكمام طويلة تحت سترة بحرية طويلة ووشاحًا مزخرفًا يغطي شعرها بالكامل. تقول نورا: "نحن لا نزال نرتدي الحجاب، لكننا نفعل ذلك بروح الأناقة والموضة".

تحولات اجتماعية وأزياء مبتكرة

منذ الثورة الإسلامية عام 1979، كان الحجاب والمانتو الفضفاض جزءًا من القواعد الإلزامية للزي، لكن هذه المعايير شهدت تغيرات كبيرة خاصة بعد الاحتجاجات الجماهيرية في 2022. وفي الوقت الذي اختارت فيه بعض النساء التخلي عن الحجاب تمامًا، فإن المحافظات منهن لجأن إلى تبني خيارات ملونة وعصرية تتناسب مع قواعد الحجاب.

وفق التقرير، أدى الطلب المتزايد على أزياء أكثر تنوعًا إلى ازدهار صناعة الأزياء الإسلامية، مع مصممين وعرّافات موضة يلبون احتياجات النساء المحافظات الراغبات في أزياء أنيقة ومبتكرة. تقول مصممة الأزياء مهسا محموديان: "هناك طلب كبير على المعاطف القصيرة، التنانير الطويلة، والأقمشة المزخرفة بالألوان الزاهية".

استجابة السلطات وتحديات جديدة

رحبت السلطات الإيرانية بشكل محدود بهذا الاتجاه، حيث سُمح بإقامة عروض أزياء وأُطلقت مبادرات لتوسيع بعض الحريات الشخصية. لكن التشدد تجاه النساء اللواتي يتحدين الحجاب بشكل صريح لا يزال مستمرًا، مع تشديد العقوبات على مخالفات الحجاب وفرض قوانين جديدة، رغم معارضة الحكومة الإصلاحية بقيادة مسعود بزشكيان لتنفيذها خوفًا من تهديد الاستقرار الوطني.

تغيرات لا رجعة فيها؟

الحجاب كان دائمًا قضية رمزية في إيران، حيث تراوحت السياسات بين منعه تمامًا في عهد رضا شاه وتشجيع الموضة الغربية في عهد محمد رضا شاه، إلى فرضه إجباريًا بعد ثورة 1979.

لكن عالمة الاجتماع فاريبا نظري ترى أن التغيرات المجتمعية اليوم عميقة ولا يمكن التراجع عنها، قائلة: "إذا كان الافتراض أن المجتمع سيعود إلى ما قبل احتجاجات 2022، فأنا لا أعتقد أن هذا ممكن".

المرأة الإيرانية بين الحرية والالتزام

بالنسبة لنورا، احترام خيارات النساء في الملبس هو الأهم. تضيف: "نحن بحاجة إلى فهم المعايير الاجتماعية المتطورة. ارتداء الحجاب بأسلوب عصري يعكس توجهًا جديدًا نحو التنوع والاحترام داخل المجتمع الإيراني".