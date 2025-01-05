16 يناير المقبل.. انطلاق معرض "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بالقاهرة

تنطلق فعاليات معرض "أفروبلاست"، المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من مواد خام وسلع وسيطة ومنتجات نهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

يعد المعرض بمثابة منصة أعمال يعرض المشاركون من خلالها أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية لدعم مختلف قطاعات الأعمال في مجالات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة.

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض يضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.

وسيضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يديرها خبراء ومصدرون ومسؤولون حكوميون، لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دولياً.

وتشير التوقعات الأولية بناءً على تسجيل الحضور إلى أن المعرض سيشهد زيارة حوالي 15 ألف زائر مصري، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشترٍ دولي خلال فترة انعقاده التي تستمر 4 أيام.

وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

يُقام المعرض بالتعاون بين شركتي "بيزنس بلس" الإماراتية القابضة، الرائدة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض الدولية، وشركة "فيجين فيرز"، التي تتمتع بخبرة كبيرة في تنظيم المعارض المتخصصة ومنتديات الأعمال الثنائية.

وقد نجحت الشركتان في تنظيم أكثر من 200 دورة لحوالي 28 معرضًا دوليًا، ما أسفر عن إبرام صفقات تجارية بملايين الدولارات.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة المصرية مرشحة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة بدعم من مساعي الشركات لفتح أسواق تصديرية جديدة.

أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يُعد من القطاعات الواعدة، لما يتمتع به من قاعدة إنتاجية واسعة، وخبرات بشرية مدربة في مختلف التخصصات. هذا القطاع يمثل القاطرة التي تُحرك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد، حيث تُعد منتجاته من السلع الوسيطة والمدخلات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وفقًا لخريطة مصر الاستثمارية.

وأشار إلى أن المجلس يخطط للوصول بصادرات مصر من مختلف منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط نحو 3,8 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك بدعم من تكثيف المشاركة في المعارض المحلية والخارجية والتوسع في إرسال البعثات التجارية.

من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن معرض "أفروبلاست" يُعد منصة فعّالة تتيح للشركات العارضة الوصول إلى أسواق 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يُسهم في تعزيز الحلول المستدامة لمعالجة مشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي

وأشار المهندس أحمد مصطفى، مدير معرض "أفروبلاست"، إلى أن المعرض يهدف إلى أن يكون الملتقى الإقليمي الأمثل لصناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة، حيث يوفر منصة شاملة تتيح للشركات والزوار اتخاذ القرارات التعاقدية بشكل فوري.

وأكد أن الحملة الترويجية للمعرض تستهدف جذب الزوار المتخصصين من مصر ودول الجوار.