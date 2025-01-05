إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز داخل شقة في إمبابة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات إختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بشارع عبدالمنعم الفحام بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بحدوث تسرب غاز ووجود مصابين داخل شقة سكنية بشارع عبدالمنعم الفحام بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النياة العامة مباشرة التحقيقات.