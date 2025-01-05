تايوان تتهم الصين بقطع كابل كهرباء وتطلب المساعدة من كوريا الجنوبية .. ما القصة ؟

طلبت تايوان من كوريا الجنوبية المساعدة في التحقيق في سفينة مملوكة للصين يشتبه في أنها قطعت كابلًا بحريًا قبالة ساحلها الشمالي.

وقالت شركة الاتصالات التايوانية تشونغهوا تيليكوم وخفر السواحل التايواني إن من المعتقد أن سفينة الشحن شونكسينج 39 تسببت في أضرار لكابل اتصالات - بالقرب من ميناء كيلونج على الساحل الشمالي لتايوان وفق صحيفة فايننشال تايمز.

يأتي ذلك في أعقاب حوادث تعرضت فيها السفن الصينية للتدقيق عندما تم قطع كابلات الألياف الضوئية في بحر البلطيق في نوفمبر وتضرر خط أنابيب الغاز والكابل هناك في أكتوبر 2023.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على مدى ضعف البنية الأساسية الحيوية للاتصالات والطاقة في البحر والصعوبات في ملاحقة أعمال التخريب.

ورغم أن السفينة تبحر تحت علم الكاميرون، فإن مسؤولين تايوانيين قالوا إنها مملوكة لشركة جيه يانج للتجارة المحدودة. والمدير الوحيد المسجل في الشركة المسجلة في هونج كونج هو جيو وينجي، وهو مواطن صيني.

وقالت شركة تشونغهوا تيليكوم إن اتصالات البيانات عادت على الفور من خلال إعادة توجيه البيانات إلى كابلات بحرية دولية أخرى.

ولكن تايبيه تشعر بالقلق من أن الصين قد تقطع سراً روابط الاتصالات الخارجية لتايوان في أي محاولة محتملة لضم البلاد. وتزعم بكين السيادة على الجزيرة وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب التعليق فورًا.

وقال مسؤولون من شركة تشونغهوا للاتصالات والحكومة التايوانية لصحيفة فاينانشال تايمز إن الكابل التالف جزء من نظام الكابلات السريعة عبر المحيط الهادئ. ويملك اتحاد دولي كابل الإنترنت البحري الذي يربط تايوان بالساحل الغربي للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى تشونغهوا، يضم هذا الاتحاد شركة AT&T الأمريكية وشركة NTT اليابانية وشركة كوريا للاتصالات والمشغلين الصينيين China Telecom وChina Unicom.

وقال مسؤول في خفر السواحل التايواني "نظرا لأنه لم يكن بوسعنا استجواب القبطان، فقد طلبنا من السلطات الكورية الجنوبية المساعدة في التحقيق في ميناء الوصول التالي للسفينة". وقال مسؤول في الأمن الوطني التايواني إن السفينة من المقرر أن تصل إلى بوسان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال خفر السواحل التايواني ومسؤولون حكوميون آخرون إن بيانات التتبع من نظام التعريف التلقائي للسفينة وبيانات الأقمار الصناعية أظهرت أن السفينة شونكسينج 39 سحبت مرساها في الموقع الذي تمزق فيه الكابل.

ورغم أن سفينة خفر السواحل أجرت تفتيشا خارجيا للسفينة وأقامت اتصالا لاسلكيا مع القبطان، فإن مسؤوليها لم يتمكنوا من الصعود إلى متنها بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم تتمكن من إصدار أمر بمصادرتها لمزيد من التحقيق بموجب القانون الدولي، لأن وقتا طويلا قد مر منذ الحادث، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤول كبير في الأمن القومي التايواني: "هذه حالة أخرى من الاتجاه العالمي المقلق للغاية للتخريب ضد الكابلات البحرية". وأضاف: "السفن التي شاركت في هذه الحوادث هي في العادة سفن متهالكة ليس لديها الكثير من العمل. وهذه السفينة أيضا في حالة سيئة للغاية. وهي تشبه السفن التي تشكل جزءا من "أسطول الظل" الروسي".

وبحسب بيانات تتبع السفن التي اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، كانت السفينة "شونشينغ 39" تجوب المياه القريبة من الساحل الشمالي لتايوان منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول على الأقل. وقال المسؤول إن هذا النمط يشير إلى أن الضرر الذي لحق بالكابل لم يكن "حادثا بريئا".

وشاركت السفن التجارية أو سفن الصيد الصينية من حين لآخر في بعض التدريبات العسكرية الكبيرة التي تجريها بكين بانتظام بالقرب من تايوان. وتخشى تايبيه أن تؤدي مثل هذه العمليات "الرمادية"، التي لا ترقى إلى مستوى الحرب، إلى زيادة صعوبة الدفاع ضد العدوان الذي قد يتصاعد في نهاية المطاف إلى هجوم مباشر.