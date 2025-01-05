سلامة الغذاء: تشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء, في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، وذلك عن الفترة من 28 ديسمبر – 3 يناير 2025، قيام الهيئة بحملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بمختلف المحافظات, في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 25 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم لحوم منتهية الصلاحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 23 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة ، وتم تنفيذ 9 قرارات للنيابة العامة.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (مخبوزات، توابل، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 98 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، أجا، تمى الأمديد، بنى عبيد، المنصورة، المطرية، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 89 كجم لحوم ودواجن وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 5 حملات تفتيشية على عدد 17 منشأة غذائية في مناطق (المراغة، ساقلتة، بندر سوهاج) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 29 منشأة غذائية بمدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.