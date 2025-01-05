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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب فلسطينيون بحالات اختناق، اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.


وأفادت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة. 
وأفادت مصادر محلية، بأنّ طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت بلدتي العيساوية شمال القدس، وحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
من ناحية آخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.
 

فلسطينيون حالات اختناق قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام