الصحة: تقديم 10 ملايين خدمة في أسيوط خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 10 ملايين و570 ألفاً و 322 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بمحافظة أسيوط، منذ بداية يناير حتى أخر نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 2 مليون و22 ألفاً و827 خدمة طبية من خلال مستشفيات محافظة أسيوط، متضمنة خدمات مبادرات «100 مليون صحة» وحالات الداخلي، والرعايات المركزة والحضانات، وجلسات الغسيل الكلوي والتي بلغت 174 ألف و 255 جلسة، بالإضافة إلى تقديم 2 مليون 517 ألفاً و 526 خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات، حيث تم تفعيل 13 عيادة مسائية في مختلف التخصصات، في مستشفيات (أسيوط العام، والإيمان العام، وصدر أسيوط، والرمد، والحميات، والنساء والتوليد، وديروط المركزي، والقوصية المركزي، ومنفلوط المركزي، وأبنوب المركزي، والبداري المركزي، وصدفا المركزي، والغنايم المركزي) .

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تقديم 118 ألفاً و 793 خدمة من خلال 94 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تقديم 10 آلاف و852 خدمة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والتي تضمنت (إنشاء عناية السكتة الدماغية، ووحدة سموم، ووحدة إصابات وحوادث، وتطوير قسم الحروق، وإنشاء وحدة طب الجنين، وعناية أطفال، وعيادة أمراض وراثية) بمستشفى الإيمان العام.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تم استحداث وحدة مناظير المسالك البولية، ووحدة مناظير النسا، وعيادة أمراض الدم، وعيادة أمراض الذكورة، وإنشاء وحدة علاج أورام) بمستشفى أسيوط العام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة مناظير النساء، وافتتاح عناية النساء، وعناية للأطفال، بمستشفى النساء والتوليد، كما تم استحداث وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة عناية حميات وأمراض كبد، بمستشفى حميات أسيوط، بالإضافة إلى التطوير الشامل لبعض المستشفيات من خلال مشروع «حياة كريمة» تضمنت (مستشفى ديروط المركزي، وساحل سليم، ومنفلوط المركزي، وأبنوب المركزي) وجاري العمل على تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى صدر أسيوط، ومستشفى أسيوط العام، ومستشفى الإيمان العام، والقوصية المركزي، بالإضافة إلى أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الإيمان العام.



من جانبه، أشار الدكتور محمد زين مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، إلى تقديم 5 ملايين و 517 ألفاً و 730 خدمة، من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم تقديم 788 ألفاً و998 خدمة في مجال الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه 242 وحدة ومركز صحة على مستوى محافظة أسيوط، لتقديم كافة الخدمات الطبية بالوحدات الصحية بأعلى كفاءة.

ونوه «زين» إلى الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الأطباء، بالتعاون مع جامعة أسيوط إلى جانب تقديم 40 دورة تدريبة مختلفة لـ3519 مستفيد، لرفع مؤشرات الأداء لجميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة أسيوط، وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين .

وأضاف «زين» أنه تم المرور على المنشآت الصحية غير حكومية لمتابعة وتقيم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور على 2624 منشأه، بجانب الحملات المرورية على المنشأت الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، بجانب الحملات المرورية على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لمتابعة سير العمل، واستطلاع مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة .