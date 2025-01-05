ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من هبة محمد على العشرى ، منى خالد محمد ابو المعاطى عمر، رانيا مصطفى محمد طه السلامى بكلية الطب، تامر محمد نصر مصطفى بكلية طب الاسنان، أحمد متولى أحمد ناصف، مدحت ابو اليزيد محمد الكيلاوى بكلية الهندسة، محمد سعد شفيق غرابه، سيد محمد المرسى أبو زيد، هبه أحمد إبراهيم عاشور، مروة فاروق السيد غازى، مى عاصم محمد السيد حموده بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد محسن محمد النمورى، طارق عبد الحى عبد اللطيف مصطفى بكلية الطب، ياسر محمد عبد الله عبده بكلية العلوم، فاطمة احمد حسانين مرسي بكلية طب الأسنان، أماني موسى عبد العاطى ميره بكلية الزراعة، مصطفى مسعد محمد نصار، محمد هنداوى السيد أبو المجد، ميلودى محمد سعد زغلول بكلية التربية الرياضية، صبرى عبد المنعم عبد العال عبد الله بكلية الزراعة، سماح بسيونى محمد كتاكت، هالة بسيونى محمد كتاكت بكلية التربية النوعية.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من على شبل على الشاذلي راضى بكلية العلوم، أيمن محمد فتحي البراوى بكلية الآداب، سلمى عبد الحكيم الشربينى، دينا السيد محمد بالى، رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ بكلية الصيدلة، يمنى صالح عبد العزيز صالح بكلية طب الأسنان، محمد السعيد عبد الحميد متولي سليمان بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٤ درجة دكتوراه ٦٧ درجة ماجستير، و٨٣دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.