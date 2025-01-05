"سلامة الغذاء": تسجيل 1160 منشأة غذائية و488 استوفت الاشتراطات خلال أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، والذي يتضمن عددا من أنشطة الهيئة المختلفة عن الفترة من 28 ديسمبر – 3 يناير 2025، تسجيل 1160 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 610 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 488 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، بني سويف، القاهرة والجيزة.

وتم تسجيل 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 924 مخزنًا، فيما تم استيفاء 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لاشتراطات الهيئة إلى 396 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، بني سويف، الدقهلية، المنوفية، الاسماعيلية، الفيوم والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص و الرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، مرسى مطروح وسوهاج.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 56 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مصنع أمعاء جديد بالهيئة.

وأصدرت الإدارة 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، كما تم حضور لجنة الهيئة العامة للمواصفات والجودة للانتهاء من مواصفة الأمعاء ومناقشة مواصفة مصنعات اللحوم.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 3 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 8 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

كما تم حضور اجتماع بمقر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمناقشة آلية تصدير الأسماك البحرية لدول الاتحاد الأوروبي، وحضور لجنة المواصفات والجودة لمناقشة المسودة النهائية الخاصة بمواصفة السردين المعلب وكذا الجمبري المعلب.

