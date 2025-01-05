شافكي المنيري تحيي ذكرى ممدوح عبدالعليم: "مازال صوته وروحه وكلامه هو الأساس"

يصادف اليوم الأحد الذكرى التاسعة لوفاة الفنان ممدوح عبد العليم، وأحيت زوجته الإعلامية شافكي المنيري ذكراه بكلمات نابعة من القلب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت شافكي:"5يناير 2016 .. انه نفس اليوم ولكن الزمن عد سنوات كثيره 9 سنوات نعيش نفس اللحظات التي كتبها القدر ولم ننسها رضينا بها انه الانسان العظيم قبل الفنان، الرقي والاحترام مع السنوات الكثيره مازال صوته وروحه وكلامه هو الاساس ، دعمه حبه لنا الدائم خوفه ولكننا نفتقد كل هذا انها الانسانيه التي لا تعوض أبدا".

وتابعت المنيري:" الحمد لله اننا حاولنا ومازلنا نحاول في كل عام ياتي نفس اليوم بكل تفاصيله المزعجه وتظل روحه ترفرف بضحكاته العفويه قائلا كفايه حزن الحياه لا تستحق، كل عام احاول الهروب من هذا اليوم، لم انسي ولكنني لا اريد أبدا التفاصيل، ستظل روحه من حولنا ولكن انسانيته نشتاق اليها، 5 يناير رقم ولكننا عشنا ارقام وايام احلي مع اجمل وارق انسان ممدوح عبد العليم".

ممدوح عبد العليم قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، الضوء الشارد، وفي السينما حقق العديد من النجاحات من خلال أفلام العذراء والشعر الأبيض، بطل من ورق، كتيبة الاعدام، سمع هس، الحرافيش، وفي عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تمامًا وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التلفزيونية، وتوفى مطلع عام 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية.