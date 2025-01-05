ترامب يتهم قاضي نيويورك بالفساد وولائه لإدارة بايدن

أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب انتقادات حادة لقاضي نيويورك "خوان مارشان"، متهمًا إياه بالعمل لصالح إدارة بايدن.



وأعرب ترامب- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- عن استيائه بعدما أصدر مارشان أمرًا ببدء النطق بالحكم في 10 يناير الجاري في قضية تتعلق بالرشوة التي أدين فيها.

ووصف ترامب القاضي بأنه "الأكثر تضاربًا" في تاريخ ولاية نيويورك، مطالبا بشطب اسمه من نقابة المحامين في الولاية، معتبرا أن التهم الموجهة له بتزوير سجلات تجارية هي "مزيفة ومختلقة"، وفقًا لتعبيره.

جاءت تصريحات ترامب عقب يوم من إعلان القاضي مارشان أن الحكم الخاص بإدانة ترامب في قضية الرشوة سيكون في 10 يناير الجاري.

