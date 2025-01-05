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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"طلبت الطلاق فطعنها برقبتها".. سيدة تروي تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية
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استمعت نيابة حدائق القبة، إلى أقوال ربة منزل، أُصيبت بطعنة في الرقبة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقالت المجني عليها: “إنها سئمت الحياة مع زوجها كونه دائم ضربها فضلا عن كونه لا يعمل ،ولا ينفق علي متطلبات الاسرة، فتركت له المنزل وطلبت الطلاق”.

وأشارت المجني عليها إلى أن زوجها  قرر الانتقام منها ولم يتقبل طلبها وهددها بالقتل حال عدم رجوعها اليه.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها أنها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة وتم عمل الإسعافات الأولية لها وإحالتها الصحية في تحسن.

وأضاف التقرير أن المجني عليها تستلزم فترة علاج 21 يوما.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حدائق القبة حالتها الصحية هددها بالقتل بسبب خلافات بينهم ربة منزل سيدة وزوجها قسم شرطة حدائق القبة