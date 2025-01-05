رئيسة الوزراء الإيطالية تعقد اجتماعا غير رسمي مع ترامب في فلوريدا

عقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتماعًا غير رسمي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في نادي الجولف الخاص به بمنتجع مارالاجو في فلوريدا، الليلة الماضية.



وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن ميلوني انضمت إلى مجموعة من زعماء العالم الذين قاموا بزيارة إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا، منذ فوزه في انتخابات الرئاسة، في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة ميلوني إلى المنتجع جاءت قبل أيام قليلة من استعدادها للترحيب بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في روما في زيارة رسمية يقوم بها إلى إيطاليا والفاتيكان، في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري.

وبحسب الصحيفة، شارك في اللقاء غير الرسمي بعض الأعضاء المحتملين لإدارة ترامب المستقبلية، بما في ذلك المرشح لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو، ولمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وقالت الصحيفة، إن الاجتماع يعزز آمال أنصار ميلوني في أن تصبح رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة حليفة ترامب المفضلة في أوروبا.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من الدور الذي ستضطلع به ميلوني سوف يتضمن التوسط في التوترات بين الزعماء الأوروبيين الآخرين وترامب، الذي هدد ببدء حرب تجارية مع القارة، وكذلك تقليص الدعم الأمريكي لبعض دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا في حربها مع روسيا.

