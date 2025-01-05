"سلامة الغذاء": 6100 رسالة غذائية مصدرة.. والسودان والسعودية على رأس الدول المستوردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 50 والأخير لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 ديسمبر – 3 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية، كما تم إصدار شهادة تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وأصدرت الإدارة 2401 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1229 شركة مصدرة.

كما تم حضور اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لعرض ومناقشة آلية وإجراءات سحب عينات النباتات الطبية والعطرية من قبل الهيئة مع بداية عام 2025، والرد على استفسارات المصدرين في هذا الشأن.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 6100 رسالة بنحو 216 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 642 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 47 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 70 ألف طن.

ومثلت ( السودان والسعودية وروسيا وليبيا ) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 180 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1300 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1240 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 680 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2255 رسالة بنحو 415 ألف طن لعدد 1020 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، فول عريض، زيوت متنوعة وفول الصويا ، من 77 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، استراليا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 424 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 365 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 40 منتجًا و17 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 447 منتج جديد، وأصدرت 17 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 3 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 19 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 34 شكوى وجاري فحص 1 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 461 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، بور سعيد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الجيزة، ومدينتي الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، القليوبية، البحيرة، الاسماعيلية، المنوفية، الغربية، الأقصر والسويس.