انطلاق فعاليات مسابقة "معا للموهوبين" من أعضاء مراكز الشباب بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلي توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب بإطلاق فعاليات مسابقة " معاً " لأعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لإعداد فيديوهات قصيرة لا تتعدي دقيقة واحدة تساعد في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المسابقة تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي إطار إهتمام الوزارة ببناء شخصية الشباب السوية، وتنمية روح الولاء والإنتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط الإشتراك في المسابقة بان يتم تسجيل فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.

وأن يكون الفيديو أصيلاً (من وحي خيال الشباب)، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.

ولا يزيد عدد فريق عمل الفيديو عن 5 شباب.

وأن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).

ويجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وإستيفاء كافة البيانات.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر القيم الأصيلة ، ونشر ثقافة التعايش، والسلام الإجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والإعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة).

على أن يتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

https://forms.gle/5GNgSXr65H1wTrkP7

وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 30 / 12 / 2024 م حتى يوم السبت الموافق 25 / 1 / 2025 على أن يتم تقييم الأعمال من خلال لجنة مُتخصصة ومن المقرر تكريم الشباب الفائزين بالمراكز الثلاثة خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته 56 بجناح مشيخة الأزهر الشريف.