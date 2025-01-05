محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش، والتي أثبتت جديتها وسددت المهل السابقة، مهلة جديدة لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يناير 2025، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وجاء القرار استجابة لطلبات عدد من المستثمرين الذين قدموا مستندات تثبت جديتهم، بما في ذلك رخص تشغيل بنظام الإخطار، تصاريح تشغيل مؤقتة، أو سجلات صناعية صادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى سدادهم التكاليف المعيارية والضمان المالي.

وأوضح المحافظ أن العديد من هذه المشروعات قامت بإنشاء مبانٍ وتعمل حاليًا على استخراج رخص التشغيل، بعد التزامها بسداد ثلاث مهل على الأقل، مما يؤكد جديتها في الالتزام باللوائح ودفع مستحقات الدولة.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة، مع التأكيد على حماية حقوق الدولة.

كما وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين غير الجادين وسحب الأراضي المخصصة لهم، مع وضع لافتات على الأراضي المسحوبة توضح ملكيتها للوحدة المحلية.