ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش، والتي أثبتت جديتها وسددت المهل السابقة، مهلة جديدة لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يناير 2025، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وجاء القرار استجابة لطلبات عدد من المستثمرين الذين قدموا مستندات تثبت جديتهم، بما في ذلك رخص تشغيل بنظام الإخطار، تصاريح تشغيل مؤقتة، أو سجلات صناعية صادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى سدادهم التكاليف المعيارية والضمان المالي.

وأوضح المحافظ أن العديد من هذه المشروعات قامت بإنشاء مبانٍ وتعمل حاليًا على استخراج رخص التشغيل، بعد التزامها بسداد ثلاث مهل على الأقل، مما يؤكد جديتها في الالتزام باللوائح ودفع مستحقات الدولة.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة، مع التأكيد على حماية حقوق الدولة. 

كما وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين غير الجادين وسحب الأراضي المخصصة لهم، مع وضع لافتات على الأراضي المسحوبة توضح ملكيتها للوحدة المحلية.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يمنح مهلة سته اشهر لمشروعات متعثرة المنطقة الصناعية والإستثمارية أبو رواش لسداد مستحقات الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية إثبات الجدية