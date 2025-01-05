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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وبعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط.

كما بعث ببرقية تهنئة للقمــص متى زكريا راعى كنائس مطروح، مهنئا  أقباط مصر بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار.

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