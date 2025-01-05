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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم.. الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد بقصر الدوبارة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد اليوم الأحد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية. 
 

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، تحتفل الكنائس الإنجيلية المحلية المختلفة مساء غدا الإثنين ، ومنها البعض يحتفل بعد غدا الثلاثاء ٧ يناير بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات الدولة وممثلي الحكومة من المحافظين والجهات التنفيذية والمحلية.

رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر عيد الميلاد المجيد كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس سامح موريس